موجز أخبار6.. بيان للنائب العام: لا وجود لعنف بجثمانى السائحين البريطانيين

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، بيان للنائب العام يؤكد عدم وجود لعنف جنائى بجثمانى السائحين البريطانيين بالغردقة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

بيان للنائب العام: لا وجود لعنف جنائى بجثمانى السائحين البريطانيين بالغردقة

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا بشأن وفاة سائحيين بريطانيين بمدينة الغردقة.

"الاتصالات" تبحث السماح للمقيمين بالخارج إجراء حوالات نقدية عبر البريد

تدرس وزارتا الاتصالات والهجرة، كيفية التسهيل على المصريين بالخارج من إجراء تحويلاتهم النقدية بسهولة ويسر من خلال شبكة مراكز خدمات البريد المصرى المنتشرة فى ربوع مصر والتى يصل عددها إلى أكثر من 4 آلاف فرع.

الإعلان عن سوبر مصري إماراتي بين الأهلي والعين فى ديسمبر

أكد محمد كامل رئيس برزنتيشن سبورتس، أن الشركة بصدد التجهيز لمباراة سوبر مصرى إماراتى تجمع بين الأهلي بطل الدورى المصرى والعين نظيره فى الإمارات.

المحكمة الدستورية بزيمبابوى تؤيد فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية

أيدت المحكمة الدستورية فى زيمبابوى اليوم الجمعة فوز الرئيس "إيمرسون منانجاجوا" بالانتخابات الرئاسية التى جرت فى البلاد الشهر الماضى، وذلك بعدما زعمت المعارضة بوقوع تزوير فيها.

"قطريليكس": محلل إسرائيلى يكشف الجوانب الخفية فى العلاقات بين قطر وبلاده

أكدت صفحة "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، أن المحلل الإسرائيلى "تسفى برئيل"، كشف عن الجوانب الخفية فى العلاقات بين قطر وإسرائيل.

غدا.. آخر موعد لاختيار وحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

حددت وزارة الإسكان، يوم غد السبت كآخر موعد لاختيار وحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد المهلة التى منحها وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، استجابة لطلبات العملاء وإتاحة الفرصة لمزيد من الراغبين فى حجز وحدات بالعاصمة ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى، وسددوا مبلغ مقدم الحجز

تداول فيديو لنرمين حسين تسئ للشرطة على طريقة "خالتى فرنسا"

تداول رواد موقع "تويتر" فيديو لنرمين حسين المتهمة فى القضية رقم 2013/1922 جنح مصر الجديدة، بتهمة إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر، يتضمن وصلات سب وقذف وردح للشرطة المصرية على طريقة "خالتى فرنسا".

فيديو جراف.. إجراءات استخراج رخص المعاقين داخل الوحدات × 5 خطوات

توجد العديد من الأوراق والمستندات التى يقدمها مالك السيارة لاستخراج أوراق التراخيص لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين داخل وحدات المرور.

بدء عودة أول وفود الحج السياحى اليوم.. و"البرى" الثلاثاء

قال ناصر تركى، عضو الهيئة العليا للحج، إن وفد الحج السياحى السريع سيبدأ العودة إلى أرض الوطن مساء اليوم، على أن تتوالى الوفود بدءا من بعد غد الأحد.

الفيصلى السعودي يستغنى عن صالح جمعة لأسباب فنية وانضباطية

قرر نادى الفيصلى السعودى استيعاد صالح جمعة من قائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعد غلق القائمة بـ8 لاعبين أجانب ليس من بينهم لاعب الوسط المصرى.

"يعنى خلاص مش هشوفك تانى" حزن الخرفان على أشقائهم بكاريكاتير اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" كاريكاتيرا ساخرا للفنان أحمد قاعود حول عيد الأضحى من خلال خروف حزين على شقيقه ويستمع لكلمات أغنية "يعنى خلاص أنا مش هشوفك تانى" فى الراديو.

شاهد.. مواجهات الجولة الثالثة من البريميرليج × 14 ثانية

تستأنف غدا الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي بريميرليج، بأول لقاءات الجولة بين وولفرهامبتون ومانشيستر سيتي على ملعب مولينيو في الواحدة والنصف ظهرا، وفي ظل اهتمام الكثيرين بمتابعة جميع أخبار الدوري الأكبر والأهم في العالم نستعرض جميع مواجهات الجولة الثالثة فرق البطولة في 14 ثانية.

"السياحة": وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة طبيعية ولا شبهة جنائية

تتابع وزارة السياحة عن كثب واقعة وفاة سائح بريطانى وزوجته فى أحد الفنادق الكبرى فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة وشرطة السياحة والآثار وشركة توماس كوك التى قامت بتنظيم الرحلة للسائحين، كما تم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لمتابعة الموقف أولا بأول من الغردقة، صرح بذلك سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة.

فيديو.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع حول الكعبة

ينشر "اليوم السابع" فيديو لحجاج بيت الله الحرام أثناء تأدية طواف الوداع بعد أن من الله عليهم برمى الجمرات.

فيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطينى 12شهرا ويغرمه 20ألف فرانك لحرق قميص ميسي

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطينى جبريل رجوب لمدة 12 شهرا، وتوقيع غرامة مالية قدرها إلى 20 ألف فرنك سويسرى عليه.

"مصر للطيران" تبدأ الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام الأحد المقبل

أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير كافة الإمكانات لضمان نجاح موسم الحج، حيث من المقرر أن يبدأ الجسر الجوى لعودة الحجاج بشكل رسمى يوم الأحد المقبل الموافق 26 أغسطس الجارى.

مرتضى منصور يفوض ثلاثى الزمالك للانسحاب أو التراجع فى 48 ساعة

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه فوض الثلاثى الدكتور محمد عامر، رئيس النادي الأساق، ومحمود بدر الدين، أمين الصندوق الأسبق، واللواء حنفي رياض، عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، بدعوة رموز النادى لإيجاد حلاً لأزمات النادى بجانب إصدار قرار بشأن تجميد النشاط الرياضى بشكل نهائى من عدمه وهو القرار الذى اتخذه المجلس الأبيض فى وقت سابق.

القصة الكاملة لمقتل طفلى الدقهلية.. اختباء والدهما بدمياط يثير شكوك الأمن.. واستجوابه أمام رجال المباحث يكشف تناقض أقواله.. والتحقيقات: اعترف بأن الجن طلب قتل أولاده ثم تراجع واتهم تاجر آثار بالانتقام منه

كشفت التحقيقات فى قضية مقتل طفلى ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بعض المفاجآت التى تشير إلى أن وراء مقتل الطفلين لغز كبير لم يتضح بعد، حيث قال مصدر أمنى أن تغيب محمود نظمى السيد والد الطفلين "ريان ومحمد" منذ تشيع الجنازة، ورفض قبول العزاء أثار شكوك الجميع.

موسم الحج× 10 أرقام.. 2.3 مليون أدوا المناسك هذا العام.. مصر تتصدر الدول بـ 89 ألف حاج والعراق فى المرتبة الثانية.. 250 ألف فرد خدموا ضيوف الرحمن.. 32 ألف طبيب و266 مستشفى ومركزا وفرق طبية لتقديم الرعاية الصحية

ساعات قليلة، وتعلن المملكة العربية السعودية انتهاء موسم حج هذا العام، ويبدأ ضيوف الرحمن مغادرة أراضى المملكة عبر المنافذ المختلفة.