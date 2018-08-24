video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مكة وقت الغروب.. صور للأماكن المقدسة بعد غياب الشمس

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:02 م
مكة وقت الغروب.. صور للأماكن المقدسة بعد غياب الشمس وقت غروب الشمس خلال موسم الحج
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

حضور روحاني يمتاز بالشفافية والنقاء، هكذا تعانقت الطبيعة مع الشعائر المقدسة خلال موسم الحج هذا العام، حيث ظهرت مدينة مكة وكأنها قطعة من الجنة خاصة بعد مغيب الشمس، والتى حرص عدد من المصورين على نقلها للعالم من خلال عدساتهم.

بعد المغيب فى مشعر عرفات ونفره الحجيج 1
بعد المغيب فى مشعر عرفات ونفره الحجيج 1

 

صور مذهلة للحج بعد مغيب الشمس
صور مذهلة للحج بعد مغيب الشمس

 

ومن بين الكتيرين، تمكن المصور السعودى أحمد الحاضر من التقاط مجموعة من الصور لمدينة مكة بعد المغيب في مشعر عرفات ونفره الحجيج إلى مزدلفة، والتى لاقت إعجاب الكثيرين.

صورة للحج بعد مغيب الشمس
صورة للحج بعد مغيب الشمس

 

صورة للحج
صورة للحج

 

وفقا للهيئة العامة للإحصاء فى المملكة العربية السعودية، قد وصل عدد الحجاج لهذا العام من داخل وخارج المملكة: 2371675 حاجا، حيث كان عدد حجاج الخارج (1758722) حاجا، وجاء عدد حجاج الداخل 239962، بالإضافة إلى 372991 حاجا من داخل مكة المكرمة.

صور الحج
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هنا مكة.. الأمطار تسبق دعوات الحجيج فى المشاعر المقدسة

موسم الحج

تويتر

مكة

السعودية




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة