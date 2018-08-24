مكة وقت الغروب.. صور للأماكن المقدسة بعد غياب الشمس

كتبت – شرويت ماهر

حضور روحاني يمتاز بالشفافية والنقاء، هكذا تعانقت الطبيعة مع الشعائر المقدسة خلال موسم الحج هذا العام، حيث ظهرت مدينة مكة وكأنها قطعة من الجنة خاصة بعد مغيب الشمس، والتى حرص عدد من المصورين على نقلها للعالم من خلال عدساتهم.



بعد المغيب فى مشعر عرفات ونفره الحجيج 1



صور مذهلة للحج بعد مغيب الشمس

ومن بين الكتيرين، تمكن المصور السعودى أحمد الحاضر من التقاط مجموعة من الصور لمدينة مكة بعد المغيب في مشعر عرفات ونفره الحجيج إلى مزدلفة، والتى لاقت إعجاب الكثيرين.



صورة للحج بعد مغيب الشمس



صورة للحج

وفقا للهيئة العامة للإحصاء فى المملكة العربية السعودية، قد وصل عدد الحجاج لهذا العام من داخل وخارج المملكة: 2371675 حاجا، حيث كان عدد حجاج الخارج (1758722) حاجا، وجاء عدد حجاج الداخل 239962، بالإضافة إلى 372991 حاجا من داخل مكة المكرمة.



