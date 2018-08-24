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مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحوزته 2 كيلو حشيش فى الشرابية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:27 م
مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحوزته 2 كيلو حشيش فى الشرابية المتهم وامامه الحشيش
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط إدارة مكافحة المخدرات، فى القبض على "محمد م م" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 2 قضية أخرهما "مخدرات"، لمزاولته  نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة قسم شرطة الشرابية مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

 

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تم ضبطه أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 2.240 جرام، ومبلغ مالي 350 جنيه ، و 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الغير مشروع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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