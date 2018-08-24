مقتل 5 مسلحين من داعش فى غارات جوية بإقليم كونار بأفغانستان

أ ش أ

قال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن خمسة مسلحين من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا جراء غارات جوية شنتها قوات أجنبية فى إقليم كونار شرق أفغانستان.

وذكر بيان لفيلق سيلاب 201، نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية ، أن طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت مسلحى داعش فى منطقتى نارانج ومانوجى فى إقليم كونار، أمس الخميس.

وأضاف الفيلق أن خمسة مسلحين قتلوا بينما لم يُصب مدنيون خلال الهجوم.

ولفت البيان إلى أن قوات الفيلق عثرت على قنبلة مغناطيسية وأبطلت مفعولها فى منطقة تاجاب وسط ولاية كابيسا.

ولم يعطِ الفيلق مزيدا من التفاصيل حول هذا الشأن.

ولم يعلق داعش بعد على هذه الأنباء.