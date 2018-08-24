مقتل رجل على يد شباب لرفضهم سماع نصيحته بترك المخدرات

أسوان – عبد الله صلاح

تكثف إدارة البحث الجنائى بأسوان، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل بمركز نصر النوبة.

تلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطاراً من اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة رجل فى العقد الخامس من عمره ويدعى "عبده.ع.ع" مقيم قرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجنى عليه ومجموعة من الشباب بعد أن قدم لهم النصح بعدم تعاطى المواد المخدرة، مما تطور إلى مشادة انتهت بقيام المتهمون بتوجيه عدة ضربات على رأس المجنى عليه باستخدام أسلحة بيضاء، أدت إلى لفظ أنفاسه الأخيرة.