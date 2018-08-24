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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:51 م
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مقتل رجل على يد شباب لرفضهم سماع نصيحته بترك المخدرات

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:26 م
مقتل رجل على يد شباب لرفضهم سماع نصيحته بترك المخدرات جثة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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تكثف إدارة البحث الجنائى بأسوان، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رجل بمركز نصر النوبة.
 
تلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطاراً من اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة رجل فى العقد الخامس من عمره ويدعى "عبده.ع.ع" مقيم قرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجنى عليه ومجموعة من الشباب بعد أن قدم لهم النصح بعدم تعاطى المواد المخدرة، مما تطور إلى مشادة انتهت بقيام المتهمون بتوجيه عدة ضربات على رأس المجنى عليه باستخدام أسلحة بيضاء، أدت إلى لفظ أنفاسه الأخيرة.
 
 
 
 

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