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"مصر الخير" تشيد بمبادرة الرئيس لسداد ديون الغارمين وخروجهم من السجون

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:14 م
"مصر الخير" تشيد بمبادرة الرئيس لسداد ديون الغارمين وخروجهم من السجون الافراج عن الغارمين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أشاد برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمات" وخروجهم من السجون، لافتا أن هذا القرار الإنسانى يؤكد اهتمام الرئيس برعاية كافة فئات المجتمع وحرصه على الإفراج على الغارمين والغارمات وتمكينهم من قضاء العيد مع أسرهم وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لهم.

وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بسداد ديون الغارمين وخروجهم من السجون يؤكد حرص الرئيس على رعاية هذه الفئات والتى بدأها منذ سنوات طويلة للوقوف بجانبهم ومساعدتهم على فك كربهم خاصة وأن الغالبية العظمى منهم. من الأسر الأكثر احتياجا يقترضون بالدِّيون من خلال التوقيع على إيصالات أمانة للإنفاق على أسرهم أو لتجهيز فتياتهم المقبلين على الزواج وعند تعثرهم فى السداد لعدم وجود مصدر رزق لهم يتعرضون للحبس من قبل أصحاب الديون حتى عادت مبادرة الرئيس الحياة للكثير من الغارمين بعد خروجهم من السجون.

وأكدت أن برنامح الغارمين بمؤسسة مصر الخير يعمل فى إطار تمكين الغارمين اقتصاديا وتحويلهم لافراد منتجين بعد أن كانوا مستهلكين، وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، " سجون بلا غارمين " ونحرص على سد الفجوة وحل جذور المشكلة بالعمل على تجفيف منابع استمرار الديون من خلال توفير فرص عمل تدر لهم دخل شهرى يساعدهم على الإنفاق على أسرهم بعد خروجهم من السجون وتوفير حياة كريمة لهم من خلال إنشاء العديد من المصانع بمحافظة الإسكندرية والجيزة لصناعة السجاد والكليم والمنسوجات اليدوية لتوفير فرص عمل للغارمين اضافة إلى اعادة تشغيل الورش وتشجيعها على الإنتاج فى محافظات الصعيد فى مقدمتهم إخميم ونجادا بالإضافة إلى احياء التراث السيناوى فى شمال سيناء ووصولا إلى الحدود فى سيوه وذلك لاحياء هذه الصناعات والحرف اليدوية والتى أسفر عن توقفها العديد من الاثار السلبية على الحياة الاقتصادية للاسرة العاملة فيها

وأشارت إلى أن برنامج الغارمين قام أيضا بالعمل على احياء الصناعات اليدوية والدعم الاقتصادى لهذه الفئات بالاضافة لدخولهم فى مظلة الحماية الاجتماعية التى تقدمها المؤسسة من توفير خدمات صحية وتعليمية ومساعدات إنسانية .


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مصر الخير

سهير عِوَض

الرئيس السيسى




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