مدير الطب العلاجى بالمنوفية يزور مستشفيات زاوية الناعورة والشهداء المركزى

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور ظريف عبد الباسط مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، زيارة مفاجأة لمستشفى زاوية الناعورة المركزى والشهداء المركزى.

وتفقد عبد الباسط قسم الاستقبال وأقسام المستشفى، وتبين وجود طاقم النوبتجية على رأس العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم توجيه الشكر لإدارة المستشفى على حسن الأداء، كما تفقد مستشفى الشهداء المركزى، وتبين أيضًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، ووجود طاقم العمل بالاستقبال والأقسام المختلفة.