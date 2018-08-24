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مخاوف من تسبب انتقادات ترامب لوزير العدل فى إلحاق الضرر بقضاء أمريكا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:35 م
مخاوف من تسبب انتقادات ترامب لوزير العدل فى إلحاق الضرر بقضاء أمريكا ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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أثارت انتقادات الرئيس دونالد ترامب لوزير عدله مخاوف من تأثيرها الضار بالنظام القضائى فى الولايات المتحدة.

وكان وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز قد أصدر ردا غير معتادا على ترامب، بعدما انتقده الأخير أمس، الخميس، وقال إنه لم يسيطر أبدا على وزارة العدل. وقال جيف سيشنز فى بيان: "أثناء تولى منصب النائب العام "(يعادل وزير العدل فى الولايات المتحدة)، فإن ما تقوم به وزارة العدل لن يتم التأثير عليها بشكل غير مناسب لاعتبارات سياسية. إنى أطالب بأعلى المعايير وعندما لا يتم تلبيتها، أقوم بالتحرك. لكن لا يوجد دولة لديها مجموعة من المدعين والمحققين القانونيين المهرة والملتزمين أكثر من الولايات المتحدة".

وأكد "سيشنز"، أنه يسيطر على وزارة العدل منذ اليوم الذى أدى فيه القسم، وهذا ما جعله يحقق نجاحا غير مسبوق فى تفعيل أجندة الرئيس التى تحمى أمن وسلامة وحقوق الشعب الأمريكى، وتحد من الجريمة العنيفة، وتطبق قوانين الهجرة، وتدعم النمو الاقتصادى، وتعزز الحرية الدينية.

 وعبر وزير العدل عن فخره بالعمل مع هؤلاء، والعمل الذى تم إنجازه فى تطبيق حكم القانون.

وكان ترامب، قد انتقد سيشنز مرارا منذ أن تولى المنصب وعبر عن إحباطه من قراره عزل نفسه عن تحقيقات روسيا . وقال الريس الأمريكى فى تصريحات لشبكة فوكس نيوز: "عينت وزيرا للعدل لم يتمكن من السيطرة أبدا على وزارته"، ما أثار تكهنات بأنه سيعزله ويعين بديلا آخر له.

ويخشى منتقدو ترامب من هجماته المستمرة على النظام القضائى، لاسيما بعد ما أثير عن احتمال إصداره عفوا عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت الذى أدين فى 8 جرائم منها الاحتيال.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن المنتقدين يقولون إن تصرفات الرئيس تظهر مبادئه المتغيرة، وغير المتسقة فيما يتعلق بتطبيق القانون، وتشير إلى افتقار خطير للفهم بشأن نظام القانون الجنائى، وهو ما سيكون له تداعيات على الأرجح خارج البيت الأبيض.

 

 


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