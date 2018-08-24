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مجلس النواب الليبى يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي علي بوابة كعام

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:00 م
مجلس النواب الليبى يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي علي بوابة كعام مجلس النواب الليبى
كتب أحمد جمعة
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أدان مجلس النواب الليبى بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرضت له بوابة الأمن وادى كعام الذى راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من رجال الأمن الليبى أثناء تأدية واجبهم فى حفظ الأمن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وقال مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، الجمعة، ان أيادي الإرهاب تريد أن تعكر فرحة الليبيين بتنفيذ مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.
 
وتقدم مجلس النواب الليبى بخالص تعازيه إلى الشعب الليبى وأُسر من قضوا خلال هذا الهجوم الإرهابى الجبان سائلين المولى أن يتقبلهم بواسع رحمته فى جنات الخُلد مع الأنبياء والصديقين، والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 


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