مجلس النواب الليبى يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي علي بوابة كعام

كتب أحمد جمعة

أدان مجلس النواب الليبى بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرضت له بوابة الأمن وادى كعام الذى راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من رجال الأمن الليبى أثناء تأدية واجبهم فى حفظ الأمن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، الجمعة، ان أيادي الإرهاب تريد أن تعكر فرحة الليبيين بتنفيذ مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.