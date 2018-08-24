مباحث الشرابية تضبط عاطلا بحوزته أسلحة نارية وذخيرة.. ويعترف: بتاجر فيهم

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، من القبض على "سيد ف م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 10 قضايا آخرهم "استعراض قوة"، لمزاولته نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية ويتخذ من مسكنه مكانا لتجارته غير المشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية، وتم ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على بندقية خرطوش عيار 12 مم، فرد خرطوش عيار 12 مم،16 طلقة من ذات العيار، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.