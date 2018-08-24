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كيف تتعرف على متعاطى الحشيش فى 7 خطوات

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:00 ص
كيف تتعرف على متعاطى الحشيش فى 7 خطوات حشيش- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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الحشيش عبارة عن المادة الخام المستخلصة من راتنج القمة المزهرة الجــافة لآنثى نبات القنب يتم تجميعها على هيئة مادة طرية لزجة مختلفة الأشكال والأحجام وتميل إلى اللون البنى بدرجاتة المتفاوتة.

 

تأثيـره:

مهبط للجهاز العصبى المركزى للإنسان

درجة إدمانه:

إدمان نفسى غالباً            

مظاهر التعرف على متعاطى الحشيش:

  • إحمرار العين
  • إنعدام الإحساس بالوقت والمسافات
  • قلة التركيز والخمول الفكرى
  • إبطاء منظم حواس الجهاز العصبى
  • عدم الرغبة فى القيام بالعمل
  • عدم القدرة على رد الفعل السريع للإنفعالات الطارئة
  • خلل فى العديد من انشطه إفرازات الغدد لجسم الإنسان

 


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