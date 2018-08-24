كيف تتعرف على متعاطى الحشيش فى 7 خطوات

كتب محمود عبد الراضي

الحشيش عبارة عن المادة الخام المستخلصة من راتنج القمة المزهرة الجــافة لآنثى نبات القنب يتم تجميعها على هيئة مادة طرية لزجة مختلفة الأشكال والأحجام وتميل إلى اللون البنى بدرجاتة المتفاوتة.

تأثيـره:

مهبط للجهاز العصبى المركزى للإنسان

درجة إدمانه:

إدمان نفسى غالباً

مظاهر التعرف على متعاطى الحشيش: