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الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:40 م
خالد صلاح
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قطع المياه عن 4 أماكن بطامية عقب صلاة الجمعة بسبب كسر مفاجئ للخط الرئيسى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:53 ص
قطع المياه عن 4 أماكن بطامية عقب صلاة الجمعة بسبب كسر مفاجئ للخط الرئيسى قطع المياه - ارشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قطع مياه الشرب عن 4 مناطق داخل نطاق مركز طامية، هى "سرسنا ،والروبيات،و فرقص ،وبعض أجزاء من مساكن طامية"، عقب صلاة الجمعة، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ للخط البالغ قطرة 700 مم grp بالقرب من المعهد الدينى على طريق الروضة فرقص.
 
وتطالب الشركة المواطنين، أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات داخل الخط وضخ المياه مرة أخرى.
 
كما تنوه الشركة، إلى وجود 4 سيارات ناقلة لمياه الشرب النقية، تجوب القرى المتأثرة خلال فترة الانقطاعات وأعمال الإصلاحات.

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