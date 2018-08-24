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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:51 ص
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فيديو.. جيش من النمل يبنى جسرا لاقتحام عش دبور

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:00 ص
فيديو.. جيش من النمل يبنى جسرا لاقتحام عش دبور جيش من النمل
كتب: محمد الأحمدى
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انتشر مقطع فيديو يظهر إحدى تقنيات العمل الجماعى للنمل، وذلك عندما قام جيش منه بتشكيل جسر معلق يتدلى من سقف منزل في البرازيل، اتخذ شكل "U".

وأكثر ما يبهر فى المقطع، هو مقاومة الجسر الذي بناه النمل لقوة الجاذبية الهائلة، إذ تدلى من طرف في السقف إلى طرف آخر كما لو كان حبلا معلقا.

وعلى الرغم من المرونة الكبيرة لأجساد النمل، إلا أنه يستطيع تشكيل أمتن "الهياكل" عند اجتماعه بأعداد كبيرة، وذلك بفضل قدرة تحمله الكبيرة وانضباطه العالي، لذا، يسمي بعض العلماء جموع النمل بـ"الجيش".

كما يعد النمل أحد أكثر المخلوقات قوة على وجه الأرض، بالمقارنة مع حجم هذه الحشرة الصغير، حيث يمكن للنملة الواحدة أن تحمل عشرات أضعاف وزنها، حتى ولو كانت متعلقة بالسقف.


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