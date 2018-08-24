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الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:22 م
خالد صلاح
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فيديو.. انتشار بائعى البالونات ولعب الأطفال بحديقة الحيوان

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:59 م
فيديو.. انتشار بائعى البالونات ولعب الأطفال بحديقة الحيوان حديقة الحيوان
منة الله حمدى – تصوير خالد كامل
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شهدت حديقة الحيوان بالجيزة مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث توافد الزائرون على أماكن تواجد الحيوانات، والرسم بالألوان على وجوه الأطفال، وانتشر بائعو البهجة بالحديقة "البالونات" ولعب الأطفال بالكرة.

وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الإقبال على الحديقة شهد زيادة كبيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث وصلت أعداد الزائرين إلى 19 ألفا.

 

وكانت قد شهدت الحديقة إقبالا كثيف منذ صباح اليوم، ومن المتوقع أن يصل الإقبال إلى 55 ألف زائر فى نهاية اليوم الرابع بعيد الأضحى.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة

عيد الاضحى




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