فيديو..أكوام القمامة تحاصر شوارع وميادين القليوبية فى عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

"القمامة".. أزمة تؤرق الجميع وتؤلمهم وهددت كراسى الكثيرين من المحافظين، إلا أنه حتى لم يتم العمل من خلال أفكار خارج الصندوق لمواجهة تلك الآفة والاقتصار على المواجهة التقليدية التى تتمثل فى الرفع اليومى لتلك الأكوام، بغض الطرف عن الزيادات السكانية المتتالية، ورقابة المستمرة على الشركات التى تتولى رفعها ببعض القطاعات والمناطق بالمحافظات المختلفة.

القليوبية ضمن أكبر المحافظات تكدسا بالقمامة

احتلت محافظة القليوبية مرتبة متقدمة ضمن محافظات الجمهورية تكدسا بالقمامة، فعلى الرغم من الكميات الضخمة التى يتم رفعها يوميا ببعض القرى والمراكز إلا أنها لا تكفى لمواجهتها، نظرا لقلة الإمكانيات أمام تلك الأكوام الضخمة والزيادة السكانية الكبيرة، وهو ما أدى إلى ظهور غير لائق للشارع أمام المواطنين.

محافظ القليوبية يجتمع بوزيرة البيئة لحل الأزمة

منذ أسابيع قليلة اجتمع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بمكتبها بالوزارة، وذلك لمناقشة تحديات تخص قطاع البيئة بالقليوبية وهى مشكلة القمامة، واستعرض المحافظ الإجراءات التى اتخذها فى سبيل حل تلك المشكلات وكذلك المقترحات للتعامل مع تلك التحديات بحيث يتم حل تلك المشكلات فى أسرع وقت ممكن.

واتفق المحافظ مع الوزيرة على أنه سيتم توفير بعض المعدات والعربات وأنه سيتم مراجعة كراسة الشروط لبعض شركات النظافة لعمل مصانع للمخلفات من خلال عمل منطقة تجميع.

أيام العيد القمامة نافست المحتفلين بشوارع شبرا الخيمة

خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، نافست أكوام القمامة المصلين والمحتفلين، حيث ظهرت كميات كبيرة جدا خلال هذا الوقت فى ظل غياب عربات النظافة الخاصة بمجلس المدينة والحى، وهو ما اغضب المواطنون ناقلين شكواهم إلى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن التكاسل الذى خلف تلك الكميات.

ومن ناحيته أكد عبد الحميد أبو العزم رئيس مدينة شبرا الخيمة، أن كمية المخلفات تضاعفت خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك وهو ما مثل صعوبة كبيرة فى نقلها إلى المدافن الرسمية، مشيرا إلى أنه تم تكثيف ورديات العمل بالمدينة للقضاء على الظاهرة، وأنه تم رفع ما يزيد عن 2000 طن خلال يومين فقط.

وفى السياق ذاته أكد عبد الحكيم القاضى، رئيس حى شرق شبرا الخيمة ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع، أنه تمت رفع ما يزيد على 300 ألف طن قمامة من منطقة القطاوى فى شرق شبرا الخيمة، وجار العمل على إنشاء محطة وسيطة بها على مساحة 2000 فدان، والانتهاء منها خلال 4 أشهر.

وأوضح "القاضى"، أن عملية رفع المخلفات تتم بالجهود الذاتية والجمعيات الأهلية، ومتطوعون من الشباب فى شبرا، مشيرا إلى أنه تم توفير 20 عربة منذ ثلاثة أيام من أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للمساهمة فى رفع تلك الكميات.

رئيس مدينة بنها: سلوك المواطن فى التعامل مع المخلفات السبب فى هذا التراكم

وبدورها أكدت المهندسة نجوى العشيرى، رئيس مجلس مدينة ومركز بنها، أنه على المواطنين تغيير سلوكياتهم فى التعامل مع القمامة، وتحديد موعد ثابت فى الفترتين الصباحية والمسائية لإخراجها من المنازل إلى الصنايق المخصصة لذلك حتى يتثنى رفعها كلها فى وقت واحد وعدم تراكمها بالشارع مرة أخرى.

واوضحت "العشيرى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماع التنفيذى الأخير برئاسة اللواء محمود عشماوى وجه على التنبيه على المواطنين بتحديد فترة صباحية ومسائية لرمى القمامة من المنازل من أجل رفعها للقضاء على تلك الظاهرة فى شوارع مدن ومراكز المحافظة.