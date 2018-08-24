عامل يقتل تاجر هواتف محمولة عقابا له على معاكسته فتاة بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

سدد عامل طعنة نافذة لتاجر هواتف محمولة بإمبابة، مما أسفر عن مقتله، وكشفت التحريات أن المجنى عليه عاكس فتاة أثناء سيرها بالشارع، مما دفع المتهم للتشاجر معه وطعنه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل "أحمد. ص" تاجر هواتف محمولة نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر.



وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجنى عليه عاكس فتاة أثناء سيرها بمنطقة إمبابة، مما دفع المتهم " عصام. أ " عامل لمعاتبته، لكونه جار الفتاة، ونشبت بينهما مشادة كلامية أشهر خلالها المتهم سلاحا أبيضا وطعن به المجنى عليه.



وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.