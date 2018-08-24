video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عامل يقتل تاجر هواتف محمولة عقابا له على معاكسته فتاة بإمبابة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:55 م
عامل يقتل تاجر هواتف محمولة عقابا له على معاكسته فتاة بإمبابة قتل-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

سدد عامل طعنة نافذة لتاجر هواتف محمولة بإمبابة، مما أسفر عن مقتله، وكشفت التحريات أن المجنى عليه عاكس فتاة أثناء سيرها بالشارع، مما دفع المتهم للتشاجر معه وطعنه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم. 

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل "أحمد. ص" تاجر هواتف محمولة نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر.


وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجنى عليه عاكس فتاة أثناء سيرها بمنطقة إمبابة، مما دفع المتهم " عصام. أ " عامل لمعاتبته، لكونه جار الفتاة، ونشبت بينهما مشادة كلامية أشهر خلالها المتهم سلاحا أبيضا وطعن به المجنى عليه.

 
وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عجلاتى وعامل قتلا عاملا بعد ممارستهما الشذوذ معه بالفيوم

عامل يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بالصف

جريمة قتل

معاكسة فتاة

مشاجرة

إمبابة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة