طائرة نقل عسكرية فرنسية تنقل 25 طنا من المساعدات الإنسانية لإندونيسيا

باريس (أ ش أ)

أعلن الجيش الفرنسى أن طائرة نقل عسكرية تابعة له من طراز (إيه 400 إم) نقلت اليوم الجمعة، لحساب الحكومة الأندونسية ، 25 طنا من المساعدات الإنسانية لجزيرة "لومبوك" التى تعرضت لعدة زلازل أوقعت 555 قتيلا.

وأوضحت قيادة أركان الجيش الفرنسى أن الطائرة العسكرية تابعة لمهمة فى المنطقة تضم طائرات فرنسية اخرى ووصلت جاكارتا فى 19 أغسطس الجارى.

وذكرت مصادر مطلعة أنه ، بطلب من السلطات الأندونسية، تولت الطائرة توصيل المساعدات للجزيرة المتضررة والمكونة من مواد بناء وأغذية بالإضافة إلى عمال إغاثة ومسعفين.

وأضافت المصادر أن الطائرة "ايه 400 إم" ستنضم بعد ذلك إلى مهمة "بيجاز" التى تضم ( 3 طائرات رافال وطائرة إيرباص ايه 310 وطائرة تموين C-135) والتى بعد أن شاركت فى تدريبات عسكرية دولية فى أستراليا ستعود إلى فرنسا فى 6 سبتمبر المقبل بعد ان تتوقف فى ماليزيا وسنغافورة وفيتنام والهند.