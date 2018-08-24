ضبط 90 دراجة ناربه غير مرخصة فى حملة مرورية بالسويس

نفذ ضباط مباحث مرور السويس حملة ليلية مرورية موسعة فى جميع شوارع المحافظة، تم خلالها ضبط ٩٠ دراجة نارية غير مرخصة.

وقام الرائد محمد عابد رئيس مباحث مرور السويس والنقيب أحمد الفولى مباحث مرور السويس بضبط دراجات نارية غير مرخصة وضبط سيارات ملاكى مخالفة وضبط سيارات ملاكى تعمل بأجر فى نقل الركاب وغير مرخص لها.

وقام رئيس مباحث المرور بضبط ٥ سيارات تاكسى تعمل بدون تشغيل العداد وتم تحرير محاضر فوريه للمخالفين بشوارع المحافظة.

وحررت الحملة المرورية التى شارك بها الملازم أول محمد عزب، أكثر من 300 مخالفة متنوعة بجميع شوارع المحافظة.