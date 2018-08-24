video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 90 دراجة ناربه غير مرخصة فى حملة مرورية بالسويس

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:56 ص
ضبط 90 دراجة ناربه غير مرخصة فى حملة مرورية بالسويس جانب من الحملة
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
 نفذ ضباط مباحث مرور السويس حملة ليلية مرورية موسعة فى جميع شوارع المحافظة، تم خلالها ضبط ٩٠ دراجة نارية غير مرخصة.
 

وقام الرائد محمد عابد رئيس مباحث مرور السويس والنقيب أحمد الفولى مباحث مرور السويس بضبط دراجات نارية غير مرخصة وضبط سيارات ملاكى مخالفة وضبط سيارات ملاكى تعمل بأجر فى نقل الركاب وغير مرخص لها.

 

وقام رئيس مباحث المرور بضبط ٥ سيارات تاكسى تعمل بدون تشغيل العداد وتم تحرير محاضر فوريه للمخالفين بشوارع المحافظة.

 

وحررت الحملة المرورية التى شارك بها الملازم أول محمد عزب، أكثر من 300 مخالفة متنوعة بجميع شوارع المحافظة.

 

 

FB_IMG_1535059140135

 

FB_IMG_1535059144172
 
 
FB_IMG_1535059147691
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط سيارة بداخلها نصف طن ملابس مهربة ببورسعيد

السويس

اخبار السويس

محافظة السويس

مرور السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
موظف يقتل زوجته لنسيانها وضع السكر فى كوب الشاى بقليوب

موظف يقتل زوجته لنسيانها وضع السكر فى كوب الشاى بقليوب

بلاغ يتهم هيثم الحريرى بالإساءة للدولة ويطالب برفع الحصانة والتحقيق معه

بلاغ يتهم هيثم الحريرى بالإساءة للدولة ويطالب برفع الحصانة والتحقيق معه

فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات

فيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على مشروع قانون لتكريم السادات

تعرف على خطوات وزارة المالية لتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونياً

تعرف على خطوات وزارة المالية لتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونياً

صور.. منى تودع ضيوف الرحمن برمى أخر الجمرات غدا

صور.. منى تودع ضيوف الرحمن برمى أخر الجمرات غدا

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة