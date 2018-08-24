ضبط طالب وترزى لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف من إلقاء القبض على طالب وترزى، وذلك لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام طالب وترزى بدائرة مركز المنشأة بالاتجار بالنقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية وتبين قيام "خالد.م.ح" 20 سنة طالب يقيم بندر المنشأة، و"عصام.أ.ح" 35 سنة ترزى يقيم روافع العيساوية دائرة المركز بمزاولة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزى بناحية بندر المنشأة.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 750 ريالا سعوديا، 50.000 ليرة لبنانى، 100 روبية باكستانى، 5000 جنيه مصرى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3750 إدارى مركز المنشأة لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.