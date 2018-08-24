صور.. 2200 زائر لحديقة الأسماك خلال 3 أيام.. ومتوقع وصول العدد لـ4 آلاف

منة الله حمدى

شهدت حديقة الأسماك، إقبالا ضعيفا خلال أول أيام عيد الأضحى، حيث توافد إليها المحتفلون بالعيد خلال اليوم الأول 500 زائر، واليوم الثاني 800، وفى الثالث استقبلت 900 زائر، ومن المتوقع إن يصل عدد الزائرين خلال أيام العيد 4 آلاف زائر، وفق ما أكده الدكتور آياتي رجب محمد مدير حديقة الأسماك .

وأرجع "رجب"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، قلة الإقبال خلال اليوم الأول لذبح الأضاحى، والزيارات العائلية، وزاد التوافد خلال باقى أيام العيد.

وحرص الزائرون على الصعود للجبلاية الأثرية، حيث تضم ممر لمحنطات الأسماك بأنواعها المختلفة، كما حرصوا على الذهاب الى معمل تفريخ الاسماك ومشاهدتها والاستمتاع بها اثناء التغذية والتقاط الصور التذكارية معها.

كما توافد المحتفلون على الاستراحة الشجرية التى تضم أندر أنواع الشجر، بينما استمتع الأطفال بالملاهى المخصصة لهم.