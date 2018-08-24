video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. 2200 زائر لحديقة الأسماك خلال 3 أيام.. ومتوقع وصول العدد لـ4 آلاف

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:26 م
صور.. 2200 زائر لحديقة الأسماك خلال 3 أيام.. ومتوقع وصول العدد لـ4 آلاف جانب من الاحتفال فى حديقة الأسماك
منة الله حمدى
إضافة تعليق
شهدت حديقة الأسماك، إقبالا ضعيفا خلال أول أيام عيد الأضحى، حيث توافد إليها المحتفلون بالعيد خلال اليوم الأول 500 زائر، واليوم الثاني 800، وفى الثالث استقبلت 900 زائر، ومن المتوقع إن يصل عدد الزائرين خلال أيام العيد 4 آلاف زائر، وفق ما أكده الدكتور آياتي رجب محمد مدير حديقة الأسماك .
 
وأرجع "رجب"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، قلة الإقبال خلال اليوم الأول لذبح الأضاحى، والزيارات العائلية، وزاد التوافد خلال باقى أيام العيد.
 
وحرص الزائرون على الصعود للجبلاية الأثرية، حيث تضم ممر لمحنطات الأسماك بأنواعها المختلفة، كما حرصوا على الذهاب الى معمل تفريخ الاسماك ومشاهدتها والاستمتاع بها اثناء التغذية والتقاط الصور التذكارية معها.
 
كما توافد المحتفلون على الاستراحة الشجرية التى تضم أندر أنواع الشجر، بينما استمتع الأطفال بالملاهى المخصصة لهم.  
 
الاحتفال بالعيد فى حديقة الاسماك
الاحتفال بالعيد فى حديقة الاسماك

الاطفال يحتفلون بالعيد فى حديقة الأسماك
الاطفال يحتفلون بالعيد فى حديقة الأسماك

الأطفال يلعبون الكرة فى حديقة الاسماك
الأطفال يلعبون الكرة فى حديقة الاسماك

توافد ضعيف على حديقة الأسماك فى العيد
توافد ضعيف على حديقة الأسماك فى العيد

حديقة الاسماك فى رابع أيام عيد الأضحى
حديقة الاسماك فى رابع أيام عيد الأضحى

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب وزير الزراعة تتفقد حديقة الأسماك استعدادا لعيد الأضحى

نائبة وزير الزراعة تزور حديقة الأسماك.. وتؤكد حفظ الطابع التاريخى للجبلاية

عيد الأضحى

حديقة الاسماك

الجبلاية الثرية




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة