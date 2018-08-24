صور.. مكاتب تموين الأقصر تواصل عملها بتسجيل المواليد رغم إجازة العيد

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مقرات ومكاتب تسجيل المواليد التيى أعدتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، من أعمال في تسجيل المواليد وإستقبال طلبات المواطنين بناء على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بالعمل على إضافات المواليد على البطاقات التموينية خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، أنه فى اطار العمل على منظومة تلقى طلبات المواطنين بإضافة المواليد على البطاقات التموينية، تلقت المكاتب التموينية حتى الآن بمركز القرنة 1127 طلباً، و608 طلباً فى بندر الأقصر، و783 طلباً فى مركز الطود، و1309 طلباً فى مركز أرمنت، و4464 طلباً بمركز إسنا، و540 طلباً بمركز الزينية، و560 طلباً بمركز البياضية، وذلك بلغ إجمالى عدد طلبات الاضافة التى تم تنفيذها على الأجهزة 9391 طلباً.

وأضاف وكيل وزارة التموين لـ"اليوم السابع"، أن المكاتب التموينية قامت بالتواصل مع المواطنين الذين شابت بطاقاتهم بعض الأخطاء مثل وجود شخص مكرر أو رقم قومى غير موجود، لتحديث البيانات على موقع دعم مصر قبل عمل اضافة للمواليد، وذلك تسهيلاً على المواطنين وتوفيراً للوقت.



مكاتب تموين الأقصر تواصل عملها بتسجيل المواليد فى فترة إجازة عيد الأضحى (1)



مكاتب تموين الأقصر تواصل عملها بتسجيل المواليد فى فترة إجازة عيد الأضحى (2)