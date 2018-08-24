صور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى سقوط حافلة على خط سكة حديد بفنلندا

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أعلنت الشرطة الفنلندية أن حصيلة الضحايا جراء حادث اصطدام حافلة بسيارات قبل سقوطها على خط السكة الحديدية فى وسط البلاد، ارتفعت إلى أربعة قتلى على الأقل وأكثر من عشرين مصابا.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الشرطة "مايكا موتانين" قوله انه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث.

من جانبها، قالت إدارة السكة الحديدية إنه تم إيقاف حركة القطارات عقب الحادث ونقل الركاب عن طريق الحافلات .



أثار سقوط الحافلة



الحافلة



سقو حافلة بفنلندا