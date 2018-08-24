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الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:56 م
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صور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى سقوط حافلة على خط سكة حديد بفنلندا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:26 م
صور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى سقوط حافلة على خط سكة حديد بفنلندا سقوط حافلة بفنلندا
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الفنلندية أن حصيلة الضحايا جراء حادث اصطدام حافلة بسيارات قبل سقوطها على خط السكة الحديدية فى وسط البلاد، ارتفعت إلى أربعة قتلى على الأقل وأكثر من عشرين مصابا.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الشرطة "مايكا موتانين" قوله انه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث.
من جانبها، قالت إدارة السكة الحديدية إنه تم إيقاف حركة القطارات عقب الحادث ونقل الركاب عن طريق الحافلات .

أثار سقوط الحافلة
أثار سقوط الحافلة

 

الحافلة
الحافلة

 

سقو حافلة بفنلندا
سقو حافلة بفنلندا

 

قوات الإنقاذ بمكان الحادث
قوات الإنقاذ بمكان الحادث

 


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فنلندا

سقوط حافلة

سكة حديد

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