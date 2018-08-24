صور.. عروض عسكرية ضخمة خلال احتفالات أوكرانيا بعيد الاستقلال

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

استعرضت أوكرانيا اليوم الجمعة قدراتها العسكرية فى عرض عسكرى، هو الأكبر من نوعه خلال السنوات السبع الماضية، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال.

شارك فى العرض العسكرى 4500 من العسكريين و250 قطعة من العتاد العسكرى كان من بينها مركبات مدرعة حديثة ودبابات وأنظمة إطلاق صواريخ ومدافع ذاتية الحركة.

وسار عسكريون يمثلون مختلف الوحدات العسكرية بطول شارع رئيسى وساحة الاستقلال لإظهار قدرات الجيش الأوكرانى الذى يقاتل انفصاليين موالين لروسيا فى شرق البلاد.

وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم فى 2014 وما أعقب ذلك من اندلاع تمرد انفصالى مدعوم من الكرملين فى منطقتى لوهانسك ودونيتسك قُتل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص. وتنفى روسيا إرسال قوات إلى شرق أوكرانيا.

وتزامن احتفال أوكرانيا بالذكرى 27 ليوم الاستقلال مع زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون لكييف حيث اجتمع مع الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو اليوم الجمعة.



















































