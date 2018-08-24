صور.. روسيا تستعرض أقوى أسلحتها الجديدة بمنتدى "آرميا-2018"

موسكو – مؤمن مختار

عرضت روسيا أسلحة قوية وجديدة لأول مرة فى منتدى "آرميا-2018"، الذى بدأ يوم الثلاثاء 21 أغسطس ويستمر حتى 26 أغسطس الجارى.

وتنوعت الأسلحة على أرض المنتدى الذى بلغت مساحته 120 ألف متر مربع لأكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وأبرزها المدفعية ذاتية الدفع عيار 57 ملم على أساس "بي أم بى-3" الجديدة.

كما عرضت روسيا منظومة الدفاع الجديدة "بوك-أم3"، التى صممت خصيصا لإسقاط الصواريخ والأهداف التى تقوم بمناورات كبيرة، وهى تحديث لصواريخ "بوك-أم2".

وجاءت مفاجأة المعرض بعرض مقاتلة الجيل الخامس الجديدة "سو-57"، وكذلك مقاتلات "ميج-31" المزودة بصواريخ "كينجال" أى الخنجر، والتى تحدث عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من قبل.

وعرضت لأول مرة فى المنتدى نظام الدفاع الجوى "سوسنا-إر"، وهو مسلح بـ12 صاروخ موجه "سوسنا-إر" وهى قادرة على تغطية مسافة 10 كيلومترات والارتفاع إلى 5 كيلومترات فى أى وقت من اليوم، وتم زيادة الوزن للوحدة القتالية لتحسين كفاءة إطلاق النار، وهى تثبت على المركبة المدرعة "أم تى-إل بى".

وأكدت مجموعة من خبراء الأسلحة الروسية المشاركين فى المنتدى، أن روسيا تفاجئ العالم كل عام فى المنتدى بعرضها أسلحة جديدة لأول مرة، بالإضافة إلى تحديث الأسلحة القديمة والمستخدمة فى الحرب على الإرهاب بسوريا.

وأشار الخبراء إلى أن جميع الأسلحة التى وعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بظهورها، تم عرضها بالفعل فى المنتدى، مثل صورايخ "كينجال"، ومنظومة "سوسنا"، ومقاتلات الجيل الخامس "سوخوى – 57".