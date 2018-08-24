صور.. رئيس مدينة الأقصر يتفقد تطوير شارع خالد بن الوليد

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بالشارع لمتابعة ما تم تنفيذه والانتهاء منه والمتبقى من أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والغاز الطبيعى، ورفع التراكمات ومخلفات الحفر أولاً بأول.

وأكد الشريف، أن العمل يجرى على قدم وساق والانتهاء من أعمال التجميل والتطوير، وفتح أكثر من نصف الطريق ورمى الطبقة الأسفلتية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2018، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رمى التربة الزلطية، ومن المقرر أن تتم أعمال تركيب بلدورات بالشارع، عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية للكهرباء.

كما قام رجال رئاسة حى جنوب برفع أعمدة الإنارة المتهالكة بامتداد الشارع بداية من ميدان النوفيتيل وصولاً حتى ميدان الشيراتون، تمهيدا لتركيب أعمدة إنارة جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد، وذلك فى إطار تكثيف العمل بشارع خالد بن الوليد بالأقصر، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لمواصلة تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية، طبقاً للجدول الزمنى الموضوع، بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر.