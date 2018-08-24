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الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:12 م
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صور.. رئيس مدينة الأقصر يتفقد تطوير شارع خالد بن الوليد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:30 م
صور.. رئيس مدينة الأقصر يتفقد تطوير شارع خالد بن الوليد مجلس مدينة الاقصر يرفع كفاءة الشارع لخدمة حركة السياحة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بالشارع لمتابعة ما تم تنفيذه والانتهاء منه والمتبقى من أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والغاز الطبيعى، ورفع التراكمات ومخلفات الحفر أولاً بأول.
 
وأكد الشريف، أن العمل يجرى على قدم وساق والانتهاء من أعمال التجميل والتطوير، وفتح أكثر من نصف الطريق ورمى الطبقة الأسفلتية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2018، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رمى التربة الزلطية، ومن المقرر أن تتم أعمال تركيب بلدورات بالشارع، عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية للكهرباء.
 
كما قام رجال رئاسة حى جنوب برفع أعمدة الإنارة المتهالكة بامتداد الشارع بداية من ميدان النوفيتيل وصولاً حتى ميدان الشيراتون، تمهيدا لتركيب أعمدة إنارة جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد، وذلك فى إطار تكثيف العمل بشارع خالد بن الوليد بالأقصر، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لمواصلة تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية، طبقاً للجدول الزمنى الموضوع، بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر.
 
رئيس مدينة الأقصر يتفقد تطوير شارع خالد بن الوليد ويعلن سفلتته بداية سبتمبر المقبل
رئيس مدينة الأقصر يتفقد تطوير شارع خالد بن الوليد ويعلن سفلتته بداية سبتمبر المقبل

جانب من العمل في شارع خالد بن الوليد السياحي بالاقصر
جانب من العمل في شارع خالد بن الوليد السياحي بالاقصر

مجلس مدينة الاقصر يرفع كفاءة الشارع لخدمة حركة السياحة
مجلس مدينة الاقصر يرفع كفاءة الشارع لخدمة حركة السياحة

شارع خالد بن الوليد شارف علي نهاية العمل فيه
شارع خالد بن الوليد شارف علي نهاية العمل فيه

العمل يقترب من كلمه النهاية بشارع خالد بن الوليد السياحي
العمل يقترب من كلمه النهاية بشارع خالد بن الوليد السياحي

 


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