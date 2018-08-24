صور.. حملة لإزالة التعديات بمنطقة البلاستيك شرق الإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على شارع البلاستيك التابع لقسم شرطة المنتزة أول، لإزالة التعديات والمخالفات، بعد تداول الصور على موقع التواصل الاجتماعى.

ووجه مدير أمن الإسكندرية، إدارة شرطة المرافق برفع جميع الاشغالات، وضبط المخالفات بشارع البلاستيك دائرة قسم شرطة المنتزه أول، حيث تم إزالة أكثر من 10 كرسى، والعديد من المخالفات، وتم تحرير محاضر لجميع المخالفين.

يأتى ذلك، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعى، بافتراش الشارع بالكراسى من قبل القهاوى المتواجدة فى الشارع بشكل يعيق حركة السيارات والمارة.