صور.. توافد المواطنين على مصيف بورسعيد فى رابع أيام العيد

توافد آلاف المواطنين على مصيف شاطئ بورسعيد الممتد على البحر الأبيض المتوسط، الذى يتميز بمياهه الصافية ورماله الناعمة وهوائه العليل الذى يضفى البهجة على نفوسهم حيث المرح والاستمتاع والغوص فى بمياهه المالحة، التى تعتبر أحد مظاهر الفرحة والسعادة رابع أيام عيد الأضحى.

وتقول نشوى سمير الحسينى "كيميائية" من القاهرة: "مصيف بورسعيد يتميز بمياه صافية تضفى الفرحة على نفوس أطفالنا عند نزولهم البحر والاستماع بمياهه المالحة فضلا عن شراء أفضل الواجبات من أنواع الأسماك الفاخرة كالجمبرى والكابوريا والقاروص بالإضافة لزيارة المتحف الحربى ليتعرف أطفالنا على كفاح شعب مصر".

ومن جانبهم أكد مجموعة من الشباب بأنهم جاءوا من الشرقية لقضاء أيام العيد على الشاطئ والكافيهات التى تقدم حفلات من أغانى السمسمية التى تحكى تاريخ مدن القناة بجانب الجولات للأسواق التجارية.

ومن جهة أخرى أكد ناصر ثابت، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد بأنه تم توفير جميع السلع لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن توفير رغيف الخبز بسهولة من خلال تشغيل جميع المخابز على مدار أيام عيد الأضحى لسد احتياجات المصطافين.