video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توافد المواطنين على مصيف بورسعيد فى رابع أيام العيد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:37 م
صور.. توافد المواطنين على مصيف بورسعيد فى رابع أيام العيد المتعة والفرح على شاطئ المتوسط
بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

توافد آلاف المواطنين على مصيف شاطئ بورسعيد الممتد على البحر الأبيض المتوسط، الذى يتميز بمياهه الصافية ورماله الناعمة وهوائه العليل الذى يضفى البهجة على نفوسهم حيث المرح والاستمتاع والغوص فى بمياهه المالحة، التى تعتبر أحد مظاهر الفرحة والسعادة رابع أيام عيد الأضحى.

 

وتقول نشوى سمير الحسينى "كيميائية" من القاهرة: "مصيف بورسعيد يتميز بمياه صافية تضفى الفرحة على نفوس أطفالنا عند نزولهم البحر والاستماع بمياهه المالحة فضلا عن شراء أفضل الواجبات من أنواع الأسماك الفاخرة كالجمبرى والكابوريا والقاروص بالإضافة لزيارة المتحف الحربى ليتعرف أطفالنا على كفاح شعب مصر".

 

ومن جانبهم أكد مجموعة من الشباب بأنهم جاءوا من الشرقية لقضاء أيام العيد على الشاطئ والكافيهات التى تقدم حفلات من أغانى السمسمية التى تحكى تاريخ مدن القناة بجانب الجولات للأسواق التجارية.

 

ومن جهة أخرى أكد ناصر ثابت، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد بأنه تم توفير جميع السلع لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن توفير رغيف الخبز بسهولة من خلال تشغيل جميع المخابز على مدار أيام عيد الأضحى لسد احتياجات المصطافين.

 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موانئ بورسعيد تستقبل 30 سفينة بضائع وحاويات

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

توافد المواطنين على مصيف بورسعيد




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة