video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. تفاصيل ذبح عجوز كفيفة داخل منزلها فى الشرقية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:53 م
صور.. تفاصيل ذبح عجوز كفيفة داخل منزلها فى الشرقية منزل المجني عليها من الداخل
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق
"كانت عايشة لوحدها من فترة كبيرة ونظرها ضعيف مش بتشوف وفوجئنا بغيابها من يومين، وباستطلاع الأمر وجدنها مذبوحة داخل منزلها" هذه الكلمات قالتها سيدة فى العقد السادس من العمر، تجلس أمام منزلها بقرية غيتة مركز بلبيس محافظة الشرقية، ورفضت ذكر اسمها.
 
ويقول "محمد.ع" 30 سنة من شباب القرية، إن السيدة لها ابن متوفى، وتعيش بمفردها، ويعطف عليها أهالى القرية، ومعتادة الجلوس أمام منزلها صباح كل يوم، لكى تتونس بالجيران، ومنذ يومين لم تخرج من منزلها، ما تسبب فى حالة من قلق الجيران عليها، فحاولوا طرق الباب ودفعه لمعرفة سبب غيابها، فعثروا عليها مذوبوحة بصالة المنزل.
 
وكشفت التحقيقات التى قام بها ضباط البحث الجنائى، أن الجانى ترك أداة الجريمة بجوار الجثة، وهى عبارة عن سكين كبير الحجم، وأنه قام ببعثرة محتويات غرفة النوم من سرير ودولاب، للبحث عن مسروقات من أموال ومصوغات ذهبية، ويرجح أن تكون المجنى عليها عرفته من صوته، فتخلص منه ذبحا، خاصة أنها كفيفة لا ترى، وأنه تخلص منها بسبب معرفته من صوته.
 
وأضافات التحقيقات أنه عثر بجوار الجثة على إناء صغير بها قطع لحم صغيرة، كانت تعدها المجنى عليها لتناول وجبة الغداء، وتم بعثرتها أيضا، حيث إن الجانى قام بكتم نفسها ثم ذبحها ولاذ بالفرار، وتم إخطار نيابة بلبيس برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
بداية الواقعة بتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا  من مركز شرطة بلبيس بالعثور على "سميعة.م.ا" 80 سنة، كفيفة تقيم بمفردها.
 
المنزل-من-الخارج
المنزل من الخارج

رقم-2-منزل-المجني-عليها--من-الداخل،--وبعثرة-محتوياته-بدافع-السرقة
منزل المجني عليها من الداخل وبعثرة محتوياته بدافع السرقة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على عجوز مذبوحة داخل منزلها بقرية غيتة فى الشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مركز شرطة بلبيس

ذبح

سيدة عجوزة

مديرية امن الشرقية




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة