صور.. اندلاع حرائق فى 400 فدان بغابات غرب برلين وإجلاء أكثر من 600 شخص

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أخلت السلطات الألمانية نحو 3 قرى بجنوب غرب العاصمة برلين اليوم الجمعة إثر اندلاع حريق بالغابات على مساحة 400 فدان بعد ظهر أمس الخميس.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن أكثر من 600 شخص أخلوا منازلهم إثر اندلاع حرائق ببلدة (تروينبريتزن) التى تبعد 50 كيلو مترا عن برلين، كما أخلت السلطات الألمانية مدينتى (فونسدورف) و(كلاوسدورف).

وأعلنت الشرطة، أن خططها لإخماد الحرائق أصبح معقدا تنفيذها، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية كانت تحاول إخماد الحريق بواسطة مروحيات الإطفاء، إلا أن الأدخنة الناجمة عن إطفاء الحريق أثارت ذعر المواطنين فى برلين.

يذكر أن ألمانيا تشهد طقسا حارا هذا الصيف دون هطول أمطار، كما أن هناك تحذيرات باندلاع حرائق الغابات فى مساحات كبيرة بالبلاد.



إطفاء الحرائق



النيران تلتهم الأشجار



النيران تلتهم الأشجار



النيران تلتهم مئات الأشجار



جانب من الحرائق



طائرات هليكوبتر



قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا



قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا



قوات الدفاع المدنى



محاولة إطفاء الحرائق