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صور.. اندلاع حرائق فى 400 فدان بغابات غرب برلين وإجلاء أكثر من 600 شخص

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:01 ص
صور.. اندلاع حرائق فى 400 فدان بغابات غرب برلين وإجلاء أكثر من 600 شخص حرائق الغابات فى ألمانيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أخلت السلطات الألمانية نحو 3 قرى بجنوب غرب العاصمة برلين اليوم الجمعة إثر اندلاع حريق بالغابات على مساحة 400 فدان بعد ظهر أمس الخميس.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن أكثر من 600 شخص أخلوا منازلهم إثر اندلاع حرائق ببلدة (تروينبريتزن) التى تبعد 50 كيلو مترا عن برلين، كما أخلت السلطات الألمانية مدينتى (فونسدورف) و(كلاوسدورف).

وأعلنت الشرطة، أن خططها لإخماد الحرائق أصبح معقدا تنفيذها، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية كانت تحاول إخماد الحريق بواسطة مروحيات الإطفاء، إلا أن الأدخنة الناجمة عن إطفاء الحريق أثارت ذعر المواطنين فى برلين.

يذكر أن ألمانيا تشهد طقسا حارا هذا الصيف دون هطول أمطار، كما أن هناك تحذيرات باندلاع حرائق الغابات فى مساحات كبيرة بالبلاد.

إطفاء الحرائق
إطفاء الحرائق

 

النيرات تلتهم الأشجار
النيران تلتهم الأشجار

 

النيران تلتهم الأشجار
النيران تلتهم الأشجار

 

النيران تلتهم مئات الأشجار
النيران تلتهم مئات الأشجار

 

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

 

طائرات هليكوبتر
طائرات هليكوبتر

 

قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا (2)
قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا 

 

قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا
قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا

 

قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى

 

محاولة إطفاء الحرائق
محاولة إطفاء الحرائق

 

مكافحة الحرائق
مكافحة الحرائق

 


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أخبار العالم اليوم

إطفاء النيران




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