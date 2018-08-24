صور.. الفنزويليون يفرون إلى بيرو بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة

كتب: محمد الأحمدى

واصل الفنزويليون اليوم الجمعة، الهجرة إلى بيرو، حيث اجتازوا مركز خدمات الحدود ثنائية الحدود في بيرو على الحدود مع الإكوادور فى تومبيس.

وتلقى المواطنون الفنزويليون الطعام من المتطوعين الدينيين فى بيرو بينما ينتظرون الحصول على تصريح يسمح لهم بدخول بيرو.

دعت وكالات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين دول أمريكا اللاتينية اليوم الخميس لتسهيل دخول الفنزويليين الفارين من الصعوبات الاقتصادية والأزمة السياسية العميقة فى بلادهم.

حصل نحو 250 فنزويليا دخلوا الإكوادور بطريقة غير قانونية للانضمام إلى عشرات الآلاف من الفارين من أزمة فى بلادهم على ممر آمن للوصل إلى حدود بيرو وذلك قبل أيام قليلة من تشديد حكومة بيرو شروطها للهجرة.



مهاجرون فنزويليون



جانب من المهاجرين



جانب من المهاجرين الفنزويليين



وصول المهاجرين