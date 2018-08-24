صور.. الفلسطينيون يدهنون أجسامهم بالطين فى احتفالات عيد الأضحى بالبحر الميت

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

احتفل العشرات من المواطنين الفلسطينين بعيد الأضحى أمس الخميس، على الشاطئ الشمالى الغربى للبحر الميت، فى الضفة الغربية، جنوب مدينة أريحا الفلسطينية.

وغطى بعض الفلسطينيين أنفسهم بالطين، واستمتعوا بينبوع المياه فى محمية عين فشخا الطبيعية.

واحتفل أكثر من 1.7 مليار مسلم حول العالم الجمعة بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين منهم صلاة العيد فى الجوامع والساحات، داعين الله أن يعم الأمن والسلام بلدانهم.



المواطنون الفلسطينيون



جانب من المواطنيين الفلسطينيون



مواطنو فلسطين



استمتاع المواطنون الفلسطينيون بالمياة



جانب من استمتاع المواطنين الفلسطينين بالمياة