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صور.. الاحتلال الإسرائيلى يصيب 189 شخصا فى مسيرات العودة على حدود غزة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:09 م
صور.. الاحتلال الإسرائيلى يصيب 189 شخصا فى مسيرات العودة على حدود غزة الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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أصيب 189 مواطنا برصاص الاحتلال الحى والرصاص المطاطى والاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم فى "جمعة الوفاء للطواقم الطبية والاعلامية".

وقالت وزارة الصحة إن من بين المصابين إصابة حرجة وسط قطاع غزة، فيما أكد شهود عيان إصابة نجل القيادى فى حركة حماس فتحى حماد برصاص متفجرة فى القدم.

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

وأكدت وزارة الصحة فى غزة أن من بين 189 إصابة تم علاج 116 ميدانيا وتحويل 73 حالة للمستشفيات و من بين الإصابات 50 بالرصاص الحى.

وأشعل الشبان إطارات السيارات ورجموا جنود الاحتلال بالحجار والزجاجات الفارغة ورفعوا الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تدعو لمواصلة مسيرات العودة حتى كسر الحصار، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص تجاه سيارة إسعاف ما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامى.

ومن جانبه أكد عضو المكتب السياسى للجهاد الاسلامى د. محمد الهندى أن غزة تملك الحرية والكرامة، وستفشل المحاولات التى تسعى للالتفاف على المقاومة الفلسطينية.

الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيلين
الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيلين

وأضاف د. الهندى على هامش مسيرات العودة: "إنهم يحاولون ان يكسروا ارادتنا وان يكسروا روحنا لكنهم فشلوا، رغم 3 حروب شنتها قوات الاحتلال على غزة، و أكثر من 10 سنوات من الحصار".

وأوضح الهندى أن غزة ملك للتاريخ وللامة وللاسلام وملك للعرب وملك فلسطين، مؤكدا أن مسيرات العودة ستبقى مستمرة وأنها غير مطروحة على طاولة التفاوض فى اى تهدئة.

اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

 

جانب من المواجهات
فتاة فلسطينية تحمل علم بلادها  
 
 
المواجهات الفلسطينية والإسرائيلية
إسعاف المصابين خلال المواجهات الفلسطينية والإسرائيلية

 


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