صور.. استجابة لـ"اليوم السابع".. حملة لصيانة المحولات بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

استجابة للملف الذى نشره "اليوم السابع" بتاريخ 16 أغسطس تحت عنوان صور.. "اليوم السابع" يدق ناقوس الخطر.. المحولات الكهربائية المتهالكة بالمحافظات تهدد أرواح المواطنين.. تسببت فى انقطاع التيار أسبوعًا بأسوان.. محول بالشرقية بجوار أكوام قش الأرز.. وتساقط أعمدة بالقليوبية وسوهاج، والتى تسببت فى العديد من الكوارث والأزمات خلال الفترة الماضية خاصة فترة الصيف، شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية حملة لصيانة المحولات بمركز ومدينة شبين القناطر.

وأشرف قسم الكهرباء بمدينة شبين القناطر على صيانة بشوارع المدينة وتركيب قطع الغيار اللازمة بمنطقة الوكلاء، ومنطقة عزبة أبو خضرة، وعمل صيانة بالخلية التحكيمية بطريق المقابر، وعمل صيانة بجانبى الطريق، وذلك تحت إشراف حمدى سلامة نائب المركز والمدينة.

وجاء ذلك بناء على تعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، ومحمد حسينى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.















