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الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:39 م
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صور.. إقبال كبير على الشواطئ والمتنزهات بالإسكندرية فى رابع أيام العيد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:20 م
صور.. إقبال كبير على الشواطئ والمتنزهات بالإسكندرية فى رابع أيام العيد إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت شواطئ الإسكندرية والحدائق و المتنزهات، بمحافظة الإسكندرية إقبال كبير فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وخاصة الشواطئ المجانية التى شهدت اهتمام كبير من المحافظة فى الفترة الأخيرة.

ويقول اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أن الإدارة قد كثفت استعداداتها لاستقبال آلاف الوافدين، حيث تم زيادة عدد الشواطئ المجانية من 7 إلى 8 شواطئ، و هم (ابو قير، المندرة، ميامى، السرايا، جليم ـ المكس ـ الهانوفيل، البيطاش).

و قال فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أن الادارة المركزية قد بتطوير الشواطئ المجانية و رفع كفاءة الخدمات بها، خاصة دورات المياة التى تم تطويرها و تجديدها بقيمة 70 ألف جنيه لدورة المياة الواحدة، و دعا "حجازى" أهالى الإسكندرية لزيارة شاطئ السرايا المجانى والاستمتاع برمال ومياه الشاطئ، مشيرا إلى أن الشاطى مجانى تعنى أن المواطن له الحق أن يدخل الشاطئ بالشمسية والكرسى الخاص به وفى حاله رغبته فى تأجير الشمسية يكون المقابل ثلاث جنيهات للشمسية وجنية واحد للكرسى وجنية واحد لغرفة تغير الملابس ودورة المياه وجنيه لصندوق الغرقى.

وقد شدد "حجازى"على ضرورة الالتزام بالإسعار المعلنه وعدم استغلال المواطنين ومساعدة الجمهور، كما شدد على تفعيل الرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات والتأكد من وجود عمال الأبراج والغطاسين والمنقذين بكافة الشواطئ وكذا المسعف وضرورة وضع لوحة الأسعار المعتمدة من قبل المحافظة بأماكن ظاهرة والإعلان عن تليفونات غرفة العمليات التى يستمر عملها طوال أيام العيد لاستقبال أى شكاوى أو مخالفة من المواطنين وحلها حال حدوثها.

وأشار إلى أنه تم توزيع دوريات العمل على جميع العاملين بالادارة، للمرور على كافة الشواطئ طوال أيام العيد واعلنت إدارة المتابعة أنها ستقوم بالمرور اليومى خلال ايام العيد وستقوم إدارة السياحة بالمرور على جميع المحال والتفتيش عليها وتفعيل الرقابة ومراقبة الاسعار والتاكد من عدم إقامة حفلات الا المصرح لها.

إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (1)
إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (1)

 

إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (2)
إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (2)

 

إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (3)
إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (3)

 

إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (4)
إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (4)

 

إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (5)
إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (5)

 

إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (6)
إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (6)

 

إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (7)
إقبال كبير على الشواطئ و المتنزهات بالاسكندرية فى رابع أيام عيد الاضحى (7)

 

 


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