صور.. أهالى الأقصر فى زيارات للمقابر خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك

شهدت المقابر فى القرى والنجوع بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، توافدا كبيرا من الأهالى صباحا فى آخر أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى عادة يقوم بها الأهالى بصفة مستمرة بزيارة الأحبة والأقارب فى الأعياد والمناسبات للأنس معهم وبجوارهم وتوزيع الحلوى والفواكة والمخبوزات على الضيوف بالمقابر كنوع من الرحمة على الموتى.

وفى هذا الصدد يقول عثمان محمد العريان إبن مدينة إسنا، أن زيارة المقابر عادة تتم فى كل الأعياد والمناسبات المختلفة بتوجه الأهالى فى الصباح الباكر بالمخبوزات والفاكحة وحلوى العيد، وذلك لتوزيعها على جيرانهم وباقى أهالى القرى خلال تواجدهم فى المقابر، ويقوم عدد من الرجال بتلاوة القرآن الكريم.

ويضيف عثمان محمد لـ"اليوم السابع"، أن زيارة المقابر تتم فى موعدين محددين يومياً فى الصباح الباكر أو بعد صلاة العصر وبصورة يومية خلال أيام العيد، ويصطحب الأهالى برفقتهم أطفالهم وأبناؤهم للأنس بالتواجد بين موتاهم وأقاربهم الذين تم دفنهم فى المقابر للاحتفال معهم بالعيد.

وتعتبر زيارات المقابر بالأقصر والصعيد عادة من الطابع فى التراث الصعيدى فى مشهد يتكرر فى جميع الأعياد والمناسبات، حيث أنهم يبحثون عن الأنس مع ذويهم، فتجد سيدة أمام قبر زوجها وأسرة أمام قبر الأب الذى رحل عن الدنيا، وآخرون أمام قبور الأبناء الذين سبقوهم إلى الله.

وفى نفس السياق، أعلن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس غرفة العمليات بالمحافظة، أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى خاصة بعدم توافر السلع الغذائية أو الازدحام المرورى، مشيراً إلى وجود استقرار تام فى الأوضاع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة فى عملها طوال أيام عيد الأضحى، وتعمل على مدار 24 ساعة متصلة لمتابعة استمرار تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من مياه، وكهرباء، ومواصلات والخدمات الأمنية، وغيرها من الخدمات الضرورية، وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل مع أى مواقف طارئة خلال فترة العيد.

وأشار اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، إلى أن غرفة العمليات تضم فى عضويتها ممثلى كافة المديريات الخدمية بالمحافظة، والغرفة على اتصال بكافة غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز.



أهالى الأقصر فى زيارات للمقابر خلال إحتفالات عيد الأضحى المبارك



الاهالى فى زيارة المقابر برابع أيام العيد فى الاقصر



جانب من زيارة مقابر الاهل فى العيد



توافد الاهالى على زيارة المقابر فى العيد



الأطفال خلال زيارة المقابر بالاقصر



السيدات خلال الأنس بموتاهم فى زيارة المقابر بالعيد



توزيع الاكل والحلوى على زوار المقابر



البكاء والحزن بجانب الاحبة فى القبور بالاقصر



الأهالى خلال زيارتهم للمقابر فى العيد



جانب من زيارة شباب الاقصر للمعابد



توزيع الفاكهة والمأكولات على زوار المقابر فى العيد