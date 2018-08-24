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صور.. أنصار الرئيس الزيمبابوى يحتفلون بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:14 م
صور.. أنصار الرئيس الزيمبابوى يحتفلون بفوزه فى الانتخابات الرئاسية احتفالات أنصار الرئيس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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احتفل أنصار الرئيس الزيمبابوى إيمرسون مناجاجوا اليوم الجمعة، بفوز رسميا حيث أيدت المحكمة الدستورية فى زيمبابوى فوزه بالانتخابات الرئاسية التى جرت الشهر الماضى، وذلك بعدما زعمت المعارضة بوقوع تزوير فيها.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن قرار المحكمة الذى صدر بالإجماع بأن المعارضة فشلت فى تقديم أدلة كافية وذات مصداقية، يعنى أنه سيتم تنصيب منانجاجوا فى غضون 48 ساعة.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فى زيمبابوى قد أعلنت فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 2.46 مليون صوت (50.8%) مقابل 2.15 مليون صوت (44.3%) حصل عليها زعيم المعارضة "نيلسون تشاميسا".

أنصار الرئيس الزيمبابوى
أنصار الرئيس الزيمبابوى

 

احتفالات أنصار الرئيس الزيمبابوى
احتفالات أنصار الرئيس الزيمبابوى

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جانب من احتفالات أنصار الرئيس الزيمبابوى
جانب من احتفالات أنصار الرئيس الزيمبابوى

 

جانب من الاحتفالات فى زيمبابوى
جانب من الاحتفالات فى زيمبابوى

 

 


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