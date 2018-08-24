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سيلفى يجمع مصرية مع رئيسة كرواتيا.. وساويرس يعلق: "حضنتكم؟؟"

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:15 م
سيلفى يجمع مصرية مع رئيسة كرواتيا.. وساويرس يعلق: "حضنتكم؟؟" رئيسة كرواتيا مع راكبة مصرية
كتب هيثم سلامة
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جمعت الصدفة بين مصرية تدعى أمانى، برئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش ، على متن طائرة واحدة، خلال سفرها مع عائلتها إلى تركيا، بينما لم تدع ذلك اللقاء العابر يمر مرور الكرام إلا بعد التقاط صورة سيلفى.

ومازحها رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر تويتر، قائلاً  لها :"وحضنتكم"، حيث كانت قد لفتت رئيسة كرواتيا الأنظار لها خلال احتضانها لاعبى منتخب بلادها بعد الهزيمة من فرنسا فى المباراة النهائية فى كأس العالم.

وتحكى أمانى، تفاصيل اللقاء، قائلة: "راجعة امبارح مع عيلتى من كرواتيا لاسطنبول ترانزيت.. ركبت فى الكرسى اللى قدامى واحدة زى القمر شبهت عليها طلعت رئيسة كرواتيا.. وأحنا نازلين لاقيت معاها حارس واحد بس وسكرتيرة واحدة، ولابسة لبس عادى ومعاها شنطة باكباك لابساها، ورحبت تتصور معانا سيلفى".

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