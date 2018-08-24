سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأستروكس فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأستروكس، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "حسن.م.ح" 40 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت نحو كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "إبراهيم.غ.س" 23 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته 5 لفافات من نبات البانجو المخدر، وزنت نحو كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "مصطفى.أ.م" 30 عاما عاطل مقيم الحسينية شرقية، بحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر، وزنت نحو 500 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حازم.ع.س" 19 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الأستروكس، وزنت 500 جرام ومبلغ مالى.

وبمناقشة المقبوض عليهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.