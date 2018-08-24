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سقوط 3 متهمين بحوزتهم هيروين فى السحر والجمال بالإسماعيلية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:25 م
سقوط 3 متهمين بحوزتهم هيروين فى السحر والجمال بالإسماعيلية العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين بقصد التعاطى فى حملة أمنية على منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم محمد فيصل رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بضبط كلا من المتهم "اسلام.ر.ف"24 عاما عاطل ومقيم فى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزته 3 جرام هيروين والمتهم "مختار.ع.م" 32 عاما عاطل مقيم فى الخصوص، بحوزته 2 جرام هيروين، والمتهم "عمر.م.أ"22 عاما عاطل ومقيم 6 اكتوبر جيزة بحوزته جرام هيروين.
 
وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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