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سقوط مصعد عقار وإصابة 3 مواطنين بالإسكندرية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:34 م
سقوط مصعد عقار وإصابة 3 مواطنين بالإسكندرية سيارة إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيب 3 مواطنين فى حادث سقوط مصعد عقار بمنطقة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط مصعد العقار رقم 12 شاطئ النخيل - منطقة 6 أكتوبر، وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.
 
وبالفحص، تبين أن العقار محل البلاغ مكون من خمسة طوابق، وأثناء استقلال "8" أشخاص مصعد العقار من الطابق الخامس، ونظراً لثقل الحمولة انقطع واير المصعد، ما أدى لسقوطه بالبئر بالطابق الأرضى.
 
وأسفر ذلك عن إصابة 3 مواطنين، وهم "ع ح ع" 57 سنة ربة منزل، ونجلها "ز س ع" 15 سنة طالب، "ه ع ر" 25 سنة، ربة منزل، جميعهم مقيمين إمبابة - محافظة الجيزة، بكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام، وخرجوا عقب تلقيهم العلاج.
 
وبسؤالهم، أيدوا ما جاء بالفحص، وأضافوا باستئجارهم شقة للمصيف بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى العامرية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 7228 / 2018 إدارى قسم أول العامرية.

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