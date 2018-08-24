سفر وعودة 305 مصريين وليبيين و36 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 305 مصريين وليبيين و36 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 168 إلى الجانب الليبى، بينهم 28 مصريا و140 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 137 بينهم 128 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و9 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 415 ألفا و421 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 36 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.