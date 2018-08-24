رئيس جامعة القاهرة: التطوير عمل مستمر ونعمل على التحول لجامعة الجيل الثالث

وائل ربيعى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير الجامعة عمل مستمر وفى اتجاهات عدة، والتطوير الآن هو التحول لجامعة الجيل الثالث التى يقوم التعليم بها علي المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات العالمية والربط بين التعليم والاقتصاد القومى.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، أن الجامعة تقوم بتمويل عدد من مشروعات البحوث لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية، سواء بتمويل بالتعاون مع جهات دولية أو محلية، أو من خلال الموارد الذاتية للجامعة، وذلك في مجالات تتعلق بالطاقة البديلة، والنانو تكنولوجي، ومعالجة وتحلية المياه، والأمراض المتوطنة، والغذاء، والعشوائيات، بجانب بحوث تطبيقية لحل مشكلات إقتصادية محددة فى المجتمع، من بينها مشروعات بحثية لتوفير بديل لعلف الأسماك والدواجن المستورد، وتوفير المياه الجوفية في واحتي سيوة والجارة بغرض استصلاح الأراضي الزراعية، مشيرا إلى ضرورة إرتباط المشروعات البحثية بالجامعة بالاقتصاد القومى.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت إنشاء وحدة ذات طابع خاص لإدارة المشروعات والشركات، وكذلك التوسع فى البرامج الجديدة بالكليات التي تواكب متطلبات سوق العمل.

وأشار الخشت، إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والانتهاء من المخطط العام للمشروع من حيث الإنشاءات والتجهيزات لتواكب احتياجات سوق العمل الإقليمي والعالمي، مشيرآ إلى أنه تم إحراز خطوات كبيرة في مجال العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية المتقدمة بما يساهم في تفعيل دورالجامعة في تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضح أن لدى الجامعة 13 درجة علمية مع جامعات أجنبية وتم اقتراح 3 درجات علمية مشتركة مع الصين لتطبيقها في الجامعة الدولية في مجالات الهندسة والزراعة واللغة الصينية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشجع الأساتذة على السفر إلى الخارج مما يزيد من تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، مع عدم فرض أي رسوم على أعضاء هيئة التدريس للسفر.