رئيس الوزراء العراقى يؤكد على أهمية عدم تسييس الحشد الشعبى

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى، اليوم الجمعة، على أهمية عدم تسييس الحشد الشعبى، مشيرا الى أن إخراج الحشد من المدن يجب أن لا يخضع لضغط سياسى.

وقال العبادى ، فى بيان صدر عقب زيارته اليوم هيئة الحشد الشعبى واجتماعه بمسؤولى الألوية والمديريات فى الهيئة ، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ، "إن قصص التضحية التى قدمها أبطال الحشد والقوات الأمنية يجب أن تدوّن ، إننا فى كل المؤتمرات الدولية وفى كل مكان نقول إن الحشد مؤسسة تتبع الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ، ووقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته".

وأضاف " إن إخراج الحشد من المدن لا يجب أن يخضع لضغط سياسى ، فعصابات داعش طردناها وهزمناها ، ولكن لديهم خلايا وفكر أيديلوجى يجب أن نستمر فى محاربته ، وإن إخلاء الساحة بشكل مفاجيء سيعطى فرصة للجماعات الارهابية للاعتداء على المواطنين".

وأكد العبادى على أن الدستور والقوانين تمنع الخلط بين العمل الأمنى والعسكرى والاستخبارى مع السياسى، مشددا على رفض أن تكون الأحزاب السياسية داخل الحشد.