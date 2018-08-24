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خارجية فرنسا ترفض إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لعدم استقرار الأوضاع

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:48 ص
خارجية فرنسا ترفض إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لعدم استقرار الأوضاع الأوضاع فى سوريا - ارشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن الظروف لم تتهيأ بعد لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خاصة ان هناك احتمالات لشن هجمات على المناطق فى شمال سوريا.
 

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، رفضت فرنسا الخارجية الفرنسية أى اقتراح بشأن إمكانية عودة ملايين اللاجئين السوريين لديارهم مرة أخرى بعد فرارهم، وقالت المتحدثة "بحث عودة اللاجئين، فى ظل الظروف الراهنة، ما هو إلا أوهام".

وأسقطت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات ما يقدر بنحو نصف مليون قتيل، وشردت 5.6 مليون خارج سوريا فيما نزح 6.6 مليون داخل البلاد.

وقالت فون دير مول "شهد هذا العام أكبر حركة نزوح منذ بدء الصراع، وحذر المجتمع الدولى بأسره من مخاطر أزمة إنسانية ضخمة وأزمة مهاجرين فى حال شن هجوم على محافظة إدلب".

 


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