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حكومة الوفاق الوطنى الليبية تعلن حالة النفير العام لمواجهة "داعش"

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:04 ص
حكومة الوفاق الوطنى الليبية تعلن حالة النفير العام لمواجهة "داعش" تنظيم داعش الإرهابى
طرابلس (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية حالة النفير العام وأقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها، بعد أن استهدف تنظيم "داعش" بوابة أمنية شرق العاصمة طرابلس.

وطالبت وزارة الداخلية الليبية - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن بالتبليغ عن أى أعمال مشبوهة أو خروقات أمنية، من أجل توحيد جهود محاربة الإرهاب بين الجميع.

من جهته، تعهد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الإرهابيين "بتسخير كل الإمكانات المتاحة لمحاربته، وبالعمل للحصول على كل دعم ممكن للرصد والملاحقة وإنزال العقاب الرادع"، وقال - فى بيان - إن "المهاجمين لن يفلتوا من العقاب، ولن يجدوا أى مكان آمن فى ليبيا".

واستهدف هجوم مسلح "بوابة كعام الأمنية"، الواقعة بين مدينتى زليتن والخمس غرب البلاد؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 عسكريين وإصابة 5 آخرين.

 

 


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