حديقة الحيوان بالجيزة تعلن 13 ألف زائر حتى الآن فى رابع أيام العيد

قال الدكتور رشاد رحيم، مدير حدائق الحيوان بالجيزة، أن عدد زائرى الحديقة فى رابع ايّام عيد الأضحى المبارك وصل إلى 13 ألف زائر حتى الساعة 11 صباحا، وهذا مؤشر حميد للإقبال المواطنين ومن المتوقع أن يصل الإقبال إلى 55 ألف زائر فى نهاية اليوم.

وأضاف رشاد رحيم، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "نعتمد على 3 محاور رئيسية، محور الخدمات التى تقدم للجمهور، ومحور صحة الحيوان، وأخيرا مواجهة التكدس حتى لا يحدث سرقة أو تحرش".

وتابع: "توجد استراحات كثيرة ومنظومة نظافة على أعلى مستوى سواء فى الطرقات أو الترع والمصارف المائية التى كانت تسبب دائما إزعاج ومشاكل للجماهير، كما أجرينا صيانة لجميع دورات المياه".

وعن الخدمات، أوضح أن هناك "الطفطف" لمساعدة كبار السن، وتم إنشاء منطقة ترفيهية كاملة وقريبا دخول عرض السيرك لإبداء التنوع داخل الحديقة.