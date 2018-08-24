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الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:37 م
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حبس 4 متهمين أربعة أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى الشروق

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:01 م
حبس 4 متهمين أربعة أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى الشروق حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وقد نجح رجال مباحث قسم شرطة الشروق، من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش و4 طلقات تستخدم فى الأسلحة المذكورة.

 

وتبين أنهم كانوا يسرقون سيارة شركة بداخلها سائقين كرهًا تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة، واعترف المتهمون، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم، وشروعهم فى سرقة المجنى عليهما بالإكراه.


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