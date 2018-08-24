تنفيذ 860 حكما وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكما متنوعا منها 708 أحكام جزئيا و103 حكم غرامات و37 حكما مستأنفا، 11 حكما مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكوما عليه، تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.