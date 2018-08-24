تعرف على 5 دول تفضل مصر الاستيراد منها..أبرزها الصين بواردات 3.9 مليار دولار

كتبت- هبة حسام

بإجمالى تجاوزت قيمته 11.9 مليار دولار، استوردت مصر عشرات السلع والمنتجات من 5 دول مختلفة، خلال الفترة من يناير – مايو 2018، حيث تعد تلك الدول من أكبر الدول التى تفضل مصر الاستيراد منها.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تمثلت أهم الدول الموردة لمصر فى: "الصين، أمريكا، السعودية، روسيا، ألمانيا"، وجاءت الصين فى المركز الأول من بين الدول الخمس كأكبر دولة تستورد مصر منها، حيث بلغت قيمة الواردات منها 3.9 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى.

شكلت واردات مصر من الدول الخمس المذكورة نسبة 38.7% من إجمالى وارداتها فى الفترة من يناير – مايو 2018، والتى بلغت قيمتها نحو 30.8 مليار دولار، ومقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، ارتفعت واردات مصر سواء كقيمة إجمالية أو من الدول المذكورة عالياً.

بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال الفترة من يناير – مايو 2017، نحو 27.6 مليار دولار، مرتفعة إلى 30.8 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الجارى، كما هو مذكور عالياً، أما وارداتها من أكبر 5 دول بالعالم، فارتفعت من 10.2 مليار دولار فى الـ 5 أشهر الأولى من 2017، إلى 11.9 مليار دولار فى الـ 5 أشهر الأولى من 2018.

وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، جاءت واردات مصر من كل دولة من الدول الخمس المذكورة خلال الفترة من يناير – مايو 2018، كالتالى:

1- الصين

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 3.9 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من الصين فى: "الآلات والأجهزة الكهربائية، البلاستيك، مصنوعات من حديد".

2- أمريكا

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 2 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من أمريكا فى: "الحبوب والأثمار والنباتات الطبية، آلات، وقود وزيوت معدنية".

3- السعودية

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 2.1 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من السعودية فى: "وقود وزيوت معدنية، ورق، بلاستيك، مواد كيماوية عضوية".

4- روسيا

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 2 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من روسيا فى: "حبوب، وقود وزيوت معدنية، خشب، فحم خشبى، مصنوعات من حديد".

5- ألمانيا

بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 1.6 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة من ألمانيا فى: "آلات وأجهزة كهربائية، مراجل وأجهزة آلية، سيارات وجرارات، منتجات صيدلة، بلاستيك ومصنوعاته".