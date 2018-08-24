تعرف على هيئة التحضير داخل المحاكم الاقتصادية

كتب محمد أبو ضيف

هيئه تحضير الدعاوى فى المحاكم الاقتصادية استحدثها القانون رقم 120 لسنه 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وتختص بمحاولة الصلح بين الخصوم فى الدعاوى المقدمة إليها.

تشكيلها:

تتشكل هيئه التحضير من :

1- رئيس هيئه التحضير ويكون قاضي من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

2- أعضاء هيئة التحضير ويتكونوا من عدد كاف من قضاة المحكمة، بدرجه رئيس محكمه أو قاض بالمحكمة الإبتدائية، يختارون عن طريق الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي.

3- الإداريون والكتبة ومنهم سكرتارية التحضير، ويتم تحديدهم بمعرفه رئيس المحكمة الاقتصادية

اختصاصاتها:

تختص هيئه التحضير بمهمتين:

الأولي: تهيئة الدعوي للفصل فيها، وهو ما يقتضي تحديد نطاق الدعوي من حيث الخصوم، وتحديد نطاقها من حيث طلبات الخصوم ودفاعهم.

الثانية: بذل محاولات الصلح بين الخصوم.

دور هيئة التحضير فى الدعوى:

1. توفير الوقت والجهد امام المحكمة في تحضير الدعوي مستندياً وتهيئتها للحكم.

2. سرعه الفصل فى الدعاوي.

3. عرض الصلح علي الخصوم ومحاوله التوفيق بين الأطراف بما يؤدي الي المحافظة علي استمرار العلاقات بينهم بعد تسوية النزاع.

4. تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الخصوم لتوفير الوقت فى جلسات المرافعة.

المدة المقررة لتحضير الدعوى:

المدة المقررة لتحضير الدعوي ثلاثون يوما من تاريخ قيد الدعوي، ويجوز مدها لمدة واحدة جديدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى.